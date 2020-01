Mor efterlod Tove under jødernes flugt: Hun gjorde det af kærlighed

I år er 80 år siden, Tove Udsholt blev født. Det skete også for 70.120 andre børn dét år, hvor Danmark blev besat.

Men Toves opvækst i krigsårene var ikke som de fleste andres. Langt fra.

Tove Udsholt var tre år, da hun sammen med sin mor i 1943 måtte flygte fra nazisternes jødeforfølgelser.

Efter fire nætter på et høloft i Gilleleje kom Toves mor med en båd til Sverige, men Tove kom ikke med. Hun blev i stedet hos en fiskerfamilie i Danmark, der havde tilbudt at passe hende, mens hendes mor var på flugt.

Og mens der op til foredraget blev skramlet, vandret og tjekket telefoner, blev der lyttet, da først Tove Udsholt foldede sig ud med beretningen om, hvordan hun knyttede sig så stærkt til sin familie i Gilleleje, at hun slet ikke ville hjem at bo hos sin mor, da hun kom tilbage til Danmark efter krigen.

”Jeg ved, at nogle, der har været i samme situation som jeg, har haft en oplevelse af at være blevet svigtet.

For hvordan kunne en mor få sig selv til at flygte uden sine børn? Men for mig var det ikke ulykkeligt. Jeg har hele tiden haft oplevelsen af, at min mor jo gjorde det af kærlighed til mig. I stedet for en usikker flugt, fik jeg en opvækst i trygge omgivelser.”

Men historien om Tove Udsholt er ikke bare historien om et enkelt flygtningebarn.

Det er også historien om, hvordan danskerne, da de først fik nok af samarbejdspolitikken med tyskerne, forsøgte at stå sammen. Ikke med bål og brand. Men med næstekærlighed:

For det var ikke bare Toves ”låneforældre,” der vidste, at den lille pige med det lyse hår var datter af en jødisk flygtning. Det viste de fleste i det dengang lille fiskerleje. Og de stod sammen om at beskytte hende:

”Jeg vidste, at jeg ikke måtte tale med de tyske mænd. Når de nærmede sig, var der altid én, der fik trukket mig til side:’Så Tove, nu skal vi liiiiiige ind og …..’ – og så fik de helt naturligt trukket mig til siden,” berettede hun blandt andet.