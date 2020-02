Mohammad svinger saks og ragekniv i Bymidten

"Efter at have arbejdet som frisør i Valby, har jeg de sidste tre år været ansat i Nice Cut i Hvalsø. Men selvom jeg var glad for at være der, savnede jeg friheden i at være selvstændig," fortæller Mohammad Hussien der oplevede, at mange af kunderne kom kørende fra Skibby, Ejby og Kirke Hyllinge.

Endnu mangler et par småting at komme på plads, men overordnet set er han klar til at tage imod kunder. Flere har da også allerede været inde for at blive studset i toppen. I dag har han for en kort stund overladt arbejdet med at komme helt på plads i lokalet til en kammerat, mens han taler med Lokalavisen.