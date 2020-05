Modstand: 14-årige Gudrun cyklede forbi tyskerne med våben i skoletasken

Se billedserie Gudrun Løffler Reich var nummer fire ud af seks døtre på Strandgården ved Jægerspris. Hun bærer her et politiskilt, som hun fik af en politimand, der var gået under jorden under krigen.

Strandgården i Hornsherred dannede rammen om en families modstandskamp mod tyskerne. De fik hjælp af et vidtforgrenet netværk af lokale

04. maj 2020
Af Anne Lønstrup

Da Gudrun Løffler Reich var en stor pige under tyskernes besættelse af Danmark, kørte hun flere gange rundt i Hornsherred med en skoletaske, som var fyldt med alt andet end skolebøger.

Sammen med sin lillesøster kørte den 14-årige Gudrun over Kronprins Frederiks Bro med illegale blade og stenguns i tasken, mens tyske soldater vinkede og smilede til de to kønne unge piger. Blade og våben blev afleveret til regnelæreren på Realskolen i Frederikssund, Arent Filtenborg.

Når hun skulle sove, havde hun en pistol liggende på sit natbord, og hun var blevet grundigt trænet i at betjene både pistolen og en lille maskinpistol, og den samme træning fik hendes søstre i løbet af krigen.

På et tidspunkt fik den unge Gudrun til opgave at passe på en engelsk pilot, som var faldet ned i Frederikssund. I skumringen fulgte hun ham til sit nattelogi på en gård i nærheden og gik bagefter alene tilbage til Strandgården. Hvis hun blev stoppet af nogen, men hun gik med soldaten, var hun blevet instrueret i, at hun skulle hun sige, at han var døv og stum.

Ofte skulle Gudrun Løffler Reich også holde vagt sammen med sin yngre søster ved en af de fem stikveje, der førte til Strandgården, hvor familien Løffler Reich boede. Tyskerne patruljerede ind i mellem i området, og hvis de kom, skulle pigerne øjeblikkeligt træde på et alarmsystem, som fik en klokke til at ringe på gården.

Det er Gudrun Løffler Reichs datter - Kirsten Løffler Reich - som fortæller historierne fra de dramatiske besættelsesår under Anden Verdenskrig. I lang tid kendte hun slet ikke til morens deltagelse i det illegale arbejde under krigen, men da Gudrun Løffler Reich i 2010 fik en uhelbredelig kræftsygdom, begyndte hun for første gang i detaljer at fortælle om sine oplevelser som barn og ung pige under besættelsen.

Kirsten Løffler Reich tog orlov for at pleje sin mor, og i de næste måneder delte moren sine erindringer.

"Det var meget bevægende for hende at dykke ned i de år, og vi var nødt til at tage små bidder ad gangen. Hun så pludselig sig selv udefra som den ganske unge pige, hun havde været, og da hun åbnede op, gennemlevede hun det igen. Hun har aldrig nogensinde været bange, men var en afsindig modig kvinde," siger Kirsten Løffler Reich.

En stærk familie Gudrun Løffler Reich blev født i 1929, og hun boede med sin mor, far og fem søstre på Strandgården i Hornsherred, som blev omdrejningspunktet for modstandskampen i Hornsherred og Holbæk.

Strandgården lå roligt ved fjorden og lignede en almindelig gård, men stedet var åbent for folk, der havde brug for at gå under jorden, og der var aldrig under 16-18 mennesker til bords.

Samlingspunktet på gården var Gudruns far, Gunnar Marboe, som havde et meget stort netværk.

"Min morfar var født og opvokset i Hellerup og havde mange gamle spejderkammerater og gymnasiekammerater fra Gl. Hellerup Gymnasium. Det betød meget, at morfar var rundet af spejderbevægelsen. Han satte pris på natur, venskab, fællesskab og Danmark. Man stod op for hinanden. Selvom han blev far til seks døtre og dermed løb en risiko ved at involvere sig i modstandsbevægelsen, gik fædrelandet forud for alt," fortæller Kirsten Løffler Reich.

Allerede inden krigen var Strandgården et sted, hvor mange mennesker kom og gik. Både Gunnar Marboe - og hans hustru Katha Marboe - var ud af store søskendeflokke, og ofte kom kusiner og fætre på besøg på gården. Det skete også, at spejderbevægelsen arrangerede terrænløb omkring gården, så folk på egnen var vant til, at der var liv på stedet, og det kom familien til gode, da den blev involveret i modstandskampen.

Modstandsfolk, politifolk og jøder på flugt gik under jorden på Strandgården. Nogle var der kort tid, mens andre - bl.a. en jødisk kvinde med to børn - blev boende lidt længere.

Under krigen "Som barn havde jeg hørt historier om, hvad familien havde været involveret i, men det var altid set fra de voksnes perspektiv. Min mor havde sin egen vinkel. Hun fortalte også om, hvor meget kvinderne på gården stod bag," siger Kirsten Løffler Reich.

En af de ting, der krævede en stor indsats hver dag, var at få sat mad på bordet til mange mennesker, der samledes omkring spisebordet.

"Min mormor og hendes døtre var gode til at få tingene til at slå til. Gården var selvforsynende med ænder, gæs, køer og grise, frugttræer og -buske og en stor køkkenhave. Der var to måltider, som altid kunne trylles frem, nemlig brasede kartofler med flæsk, løg og spejlæg og bygpandekager med flødeskum og ribsgele," fortæller Kirsten Løffler Reich.

En dag i 1944, hvor forsyningerne var i bund, kom en bil med gris, der blev læsset af på gården.

"Ingen vidste, hvor den kom fra. Men senere fik de at vide, at det var en læge i Frederikssund, som syntes, at de skulle have den her gris."

Lokalsamfundet hjalp Det har fascineret Kirsten Løffler Reich at høre, hvordan en tilsyneladende almindelig familie kunne blive et knudepunkt for så megen illegal aktivitet, og en af forklaringerne er, at så mange i lokalsamfundet hjalp til.

"Selv om min morfar var en central figur for modstandsbevægelsen i Hornsherred, var det ikke ét menneskes bedrift. Han kunne ikke have gjort det uden hjælp. Han var en vellidt mand, som kunne begå sig med høj og lav, og det kom ham til gode under krigen, hvor folk var meget loyale over for familien. Strandgården var hovedkvarteret, men der blev også gemt våben på kirkelofter, hos bønder og på kroen," siger hun.

Da krigen var slut, samlede de lokale 29.500 kroner ind til en hædersgave til Gunnar Marboe. Der blev købt et bornholmerur for nogle af pengene, og inde i det ur fandt familien efter hans død en række telegrammer med tak fra bl.a. general Eisenhower, som senere blev præsident i USA.

"Morfar fortalte ikke så meget om, hvad han havde lavet. Min mors fortælling blev en øjenåbner for mig i forhold til at forstå, hvor omfattende det hele var, og hvor stærkt fællesskabet havde været i Hornsherred. Der var mange, som passede på familien, og der var mange usynlige hænder, som fik f.eks. sabotageaktionerne til at ske," siger Kirsten Løffler Reich.

På hjemmesiden www.gunnarmarboe.dk har hun samlet fortællingerne om familien Marboe og modstandskampen mod den tyske besættelsesmagt.