I Parkteatret kan børn få mulighed for at skabe, kreere og tænke kreativt. Foto: Parkteatret

Modelbyggeri for børn i Parkteatret

Undervisningen varetages af to arkitektstuderende, med erfaring inden for modelbyggeri, samt teaterleder Karen Nielsen og Kirsten Brandt fra Parkteatrets frivilligkorps.

Med workshoppen vil børnene lære om kunstneriske processer, og om hvordan man skaber et værk i fællesskab. Børnene kender modelbyggeriets facetter fra deres leg med eksempelvis Lego og dukkehuse, men i dette forløb vil de lære at bygge det op fra bunden ud fra en scenografisk tænkning og med udgangspunkt i teatrets sprog.

Parkteatret vil være udgangspunkt, men vi vil give børnene mulighed for at udforske deres kreativitet og fortolke rummene på deres egen måde.

At skabe noget i fællesskab og se det færdige produkt, skaber glæde, samhørighed og stolthed. Forhåbentligvis er evnerne noget, børnene vil tage med sig og fortsætte modelbyggeriet derhjemme.

Udover det fælles byggeri af Parkteatret, vil børnene også få mulighed for at lave deres egne modeller, som de kan tage med hjem.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding. Børn over 10 år kan komme alene, mens børn under 10 skal komme sammen med en voksen.