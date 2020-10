Mistænkt for sprituskørsel

skibby På Skibbyvej standsede en patrulje onsdag klokken 17.40 en bilist, som patruljen havde en formodning om kørte spirituskørsel. Et alkometer viste, at føreren formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte, og føreren blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.