Mindeord for Frank Rylander

Lokalavisen Frederikssund - 25. maj 2020

Det er svært og næsten uvirkeligt at skrive mindeord om Frank Rylander, der i en alder af kun 58 år er afgået ved døden, men det er den virkelighed som Franks familie og mange venner nu er i. Et hjertestop under en CT scanning var så alvorligt, at hans liv ikke stod til at redde, og den 14. maj sov han ind med sin nærmeste familie omkring sig.

Vi kommer til at savne hans venskab, hans hjælpsomhed, det gode kammeratlige samvær og hans muntre og slagfærdige stemme, når vi mødes til sammenkomster, på stadion eller i tipsklubben, hvor han i mere end 30 år var vært for seks gamle venner, der mødtes en gang om ugen og insisterede på at være fodboldeksperter. Altid muntert med Frank som det naturlige centrum.

Frank var slagter i Kødbyen det meste af sit arbejdsliv - lige fra dengang slagtervirksomheder lå side om side til nu, hvor kun en håndfuld er tilbage, men Frank holdt ved - de seneste 10 år som selvstændig slagtermester med "Franks Kød en Gros".

Man skulle stå tidligt op for at klare sig i Kødbyen - i mere end en betydning. Frank havde fra ung lært den jargon og slagfærdighed, der hører til faget, og alle, der kendte ham ved, at "slagtersproget" blev brugt, når der skulle gives besked.

Et muntert, men også hårdt arbejdsliv, med en hverdag der normalt startede kl 01- hvor Frank kørte fra hjemmet i Dalby til Kødbyen for at gøre klar til svende og chauffører.

Kunderne skulle jo have leveret varer fra morgenstunden!

Han kunne lide livsstilen, men vidste godt, at arbejdslivet sled på kræfterne, så derfor tillod han sig også ferier med familien på Kreta, hvor han færdedes hjemmevant og på Tenerife blandt andet i selskab med norske venner.

Mange husker ham også fra en række skiture, hvor han altid var med til at sætte stemning, allerede når selskabet tog plads i flyveren.

Frank var københavnerdreng og ivrig sportsmand. Han dyrkede flere sportsgrene, men via fodbolden kom han til Dalby IF, hvor han som meget ung fik debut på foreningens førstehold. Flere alvorlige knæskader satte en tidlig stopper for karrieren, men han blev i klubben og valgte at slå sig ned i Dalby, hvor han stiftede familie, og hvor han med sit humør og sin hjælpsomhed fik en stor vennekreds - man kunne altid regne med Frank.

Æret være Frank Rylanders minde.