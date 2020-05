Millioner på vej til skoler

Men elever og lærere på to skoler i Frederikssund kan nu se frem til, at de fremrykkede investeringer i kølvandet på Corona-pandemien kommer til at give dem bedre faciliteter.

Og på sidste uges møde i økonomiudvalget nikkede politikerne til, at der på samme måde kan investeres et tilsvarende beløb til faglokaler på Trekløverskolens afdeling Marienlyst for 8 mio. kr.

"Det er en super god beslutning, som kunne lade sig gøre fordi anlægsloftet er fjernet og fordi Frederikssund kommune har en god økonomi.

I en svær tid, er det her virkelig en nyhed der kommer til at gøre en forskel på skolerne," konstaterer Morten Skovgaard (V), formand for uddannelsesudvalget i et Facebook-opslag.