Milla fra 1.a er tilbage i skolen: "Jeg kunne næsten ikke sove"

Overalt i landet mødte elever i 0.-5. klasse i skole onsdag morgen. Det gjaldt også på Jægerspris Skole, hvor ca. 300 elever fik en noget anden modtagelse, end de er vant til

Lokalavisen Frederikssund - 15. april 2020

Efter flere ugers skolelukning, som følge af coronasituationen, var der grund til at gøre første skoledag ekstra festlig. Det mente man blandt andet på Jægerspris Skole, hvor der onsdag morgen både var blæseorkester, borgmester og begejstrede lærere til at tage imod de ca. 300 elever i 0.-5. klasse.

"Vi har knoklet hele påsken, for at være klar til i dag," fortæller skoleleder Nina Faxe.

"Det hele er jo lidt specielt, og har krævet en masse forarbejde. Vi har blandt andet været nødt til at dele klasserne op, så eleverne ikke sidder for tæt sammen. Men det betyder, at de nu kommer i klasse med nogle børn, som de måske ikke kender så godt i forvejen. Nogle får tilmed nye lærere," fortæller Nina Faxe.

Eleverne er delt op i 27 mindre hold, hvor hvert hold er på omkring 10 elever. Derved minimeres risikoen for smitte, når der undervises. Desuden vil en stor del af undervisningen foregå udendørs.

"Det her skal bare lykkes" Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) valgte også at starte arbejdsdagen på Jægerspris Skole, ligesom børne- og skolechef Paw Holze Nielsen og direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur Jan Milandt også var til stede.

"Medarbejderne har virkelig haft travlt. Men det er utrolig positivt at se, hvordan man er gået til opgaven med indstillingen om, at det her skal bare lykkes," siger John Schmidt Andersen og tilføjer:

"Heldigvis bor vi herude, hvor vi har masser af plads at udfolde os på, både indenfor og i det fri."

Sofaskolen på You Tube En af de mange små elever, som spændt ventede på at blive lukket indenfor sammen med den 'nye' klasse, var Milla fra 1.a. Hun havde følgeskab af sin mor denne morgen, hvor alting tydeligvis føltes nyt og anderledes.

"Jeg kunne næsten ikke sove," fortæller Milla. Hendes mor hjælper med at svare og fortæller, at Milla ikke har set andre børn under lockdown. Hvad angår undervisningen i tiden derhjemme fortæller hun:

"Vi har benyttet Sofaskolen, som vi har fulgt på You Tube. Det har været rigtig godt," Milla tilføjer:

"Ja, og her var jeg med på Danmarks største klassebillede med andre børn fra hele landet."