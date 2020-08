Michaels mission lykkedes: Udsendte i MC-parade, når mindesmærke indvies lørdag

Og for at markere indvielsen, ankommer et stort antal tidligere udsendte omkring klokken 10:30 på motorykcel til midtbyen. De har nemlig dannet fællesskabet Blue Berrets MC, hvor veteraner i alderen fra midt-tyverne til halvfjerdserne er fælles om både interessen for motorcykler og fortiden som udsendt.