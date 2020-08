Morten Messerschmidt vil have oprettet et Corona-testcenter i Frederikssund.

Messerschmidt: Vil have Corona-testcenter i Frederikssund

Den ledige kapacitet på hospitalet i Frederikssund skal udnyttes til at indrette et Corona-testcenter udover de fem centre, der allerede er etableret i hovedstaden og Nordsjælland.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt, der i Folketinges Sundhedsudvalg har bedt sundhedsministeren give et samlet overblik over, hvor der i øjeblikket kan foretages tests i Nordsjælland, og hvorfor den ledige kapacitet i Frederikssund ikke er taget i anvendelse:

"Der er to elementer i det. Dels at jeg tror folk er meget usikre på, hvor de kan få taget en test, og det vil give tryghed at vide, at man kan få foretaget den tæt på," siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

"Og dels handler det om, kapaciteten er til rådighed. Det er jo ikke noget, der vil kræve ekstra ressourcer at have et testcenter her. Det vil bare være en decentralisering af de ressourcer, der allerede bliver anvendt på at teste," siger han til Lokalavisen.

I Corona-pandemiens indledende fase var planen at anvende dele af hospitalet til Covid-19-patienter.

Men da sygdommen viste sig hurtigt at kunne gå fra 'almindelig' sygehusindlæggelse til behov for omgående intensiv pleje, blev behandlingen samlet i Hillerød, hvor intensivafdelingen er placeret.

Senest har en række nordsjællandske borgmestre med borgmester John Schmidt Andersen (V) i spidsen samt regionsrådsformanden anbefalet at udnytte faciliteterne i Frederikssund til en kommende epidemistyrelse, der skal samle sygdomsberedskabet i en enhed, som skal sikre forsyningen af værnemidler og testkapacitet i tilfælde af en epidemi.





Afsenderne af brevet mener, at en placering i Frederikssund vil være fornuftig, fordi det er tæt på andre styrelser, der vil spille en rolle i en epidemi. Det er for eksempel Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen i København og Beredskabsstyrelsen i Birkerød.