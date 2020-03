"Ungarbejderne er lige så vigtige som butikschefen. Først er de unge i skole i 8 timer om dagen, og bagefter er de på arbejde i butikkens travleste tid. Det har jeg respekt for," siger købmand i Meny Skibby Poul Cullura, som ses i midten af lørdags-holdet. Fra venstre Flora, Magnus, Johan, Poul, Anders, Johannes, Emil, Jonas og Jannick. Foto: Privat

Målet er 5000 følgere på den nye Instagram-profil i Meny Skibby, der administreres af ungarbejderne. Men i virkeligheden handler det om noget helt andet

Meny i Skibby er kommet på Instagram. I og for sig ikke noget særsyn i dag hvor stort set alle, fra familiens hund til den aldrende bedstemor, har en profil med billeder fra ens gøren og laden.

Men spørger man Menys købmand i Skibby - Poul Cullura, er hans bevæggrunde både reflekterede og gennemtænkte. For det er dagligvarebutikkens ungarbejdere, som helt og holdent har snor i Menys Instagram.

"50 procent af mine medarbejdere tilhører generation Y eller Z. Det betyder, at de er født efter 1980. Jeg har læst på ledelsesværktøjer og faldt blandt andet over, hvad der motiverer medarbejdere, og det er indflydelse og ansvar. At man stoler på og har tillid til generation Y og Z," fortæller Poul Cullura og fortsætter:

"Jeg havde aldrig fået aktiveret vores Instagram-profil, men lagde to og to sammen, fordi de unge kan kommunikere til de unge uden filter. Instagram har nogle elementer, som de unge finder naturligt. Så det lå til højrebenet, at de unge selv skulle have ansvaret over profilen på Instagram."

Poul Cullura fortæller, at det blandt andet betyder, at dagligvarebutikkens unge nu ser enhver mulighed for at invadere Poul Culluras kontor.

Hvilket blandt andet kan ses på Instagram-profilen, der viser et billede af en ungarbejder med benene oppe på Poul Culluras skrivebord med teksten: 'Når chefen ikke er på arbejde'.

At tonen er varm og hjertelig mellem chef og medarbejdere, fornemmer man tydeligt. Under billedet har Cullura skrevet:

"Vi tager lige en snak mandag," efterfulgt af emojis der griner.

Har stor respekt for de unge Inden Poul Cullura overladte ansvaret for Instagramprofilen til de unge, havde han inviteret dem til et møde i butikken. Her havde han også inviteret en ekspert i sociale medier til at komme og fortælle om, hvad der virker, og hvad der ikke virker på Instagram.

"Der mødte 10 unge op. I dag har alle 25 ungarbejdere en adgangskode og dermed mulighed for at poste noget på vores profil."

Det turde du godt? "Hvorfor skulle jeg ikke turde," svarer Poul Cullura på Lokalavisens spørgsmål.

"Jeg tør ikke lade være. Jeg har tillid til, at de unge er i synk med, hvad man gør og ikke gør. Jeg har tillid til, at når de unge har en arbejdsplads, så ved de, hvad der forventes af dem. Så længe det de lægger op, er inden for lovens rammer og er relevant."

Poul Cullura har sammen med sine ungarbejdere opstillet et mål om, at de skal nå 5000 følgere inden året er omme. Han griner lidt og siger:

"I virkeligheden er det ikke det at nå målet. Det vigtigste er fælleskabet, og at de har noget, de kan lave sammen."

Det er tydeligt, at Poul Cullura er interesseret i mennesker og dermed også i at udvikle sine lederkompetencer.

"Jeg læser bøger om genration Y og Z, for at udvikle mig som leder. Vores generation er vant til, at chefen indkalder til mus-samtale en gang om året. De unge forventer feed-back hver dag. Man bliver nødt til at skabe et arbejdsmiljø og være skarp på, hvad der motiverer dem." Poul Cullura tænker lidt, så siger han:

"Mine servicemedarbejdere er nøjagtigt lige så vigtige som min butikschef. I forvejen har de unge været otte timer i skole, det kalder jeg også en form for arbejde, og så skal de tilbringe fire timer her i den travleste tid på dagen med mange kunder. Det er ikke småting, de unge skal kunne. Det har jeg stor respekt for."