5. E fra Græse Bakkebyskole vandt igen i år den landsdækkende konkurrence Matematikfessordysten. Foto: Græsebakkeby skole

Matematikfessor besøgte 5.E

Eleverne fra 5.E på Græse Bakkebyskolen vandt igen i år den landsdækkende Matematikfessordyst. Tirsdag fejrede eleverne sejren

Lokalavisen Frederikssund - 09. juni 2020 kl. 15:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et ganske særligt besøg, der tirsdag ventede eleverne i 5.E på Græse Bakkebyskolen, efter de havde været ude at holde frikvarter. For inde i klassen stod en gæst udklædt som selveste Matematikfessor fra det velkendte digitale læringsunivers af samme navn.

Årsagen var, at eleverne på femte årgang fra Græse Bakkebyskolen havde deltaget i Matematikfessor-dysten under Coronanedlukningen. Det er en dyst, hvor skoleklasser skal regne flest mulige og sværest mulige regnestykker over en periode på nogle uger.

"Præmien er en pokal og et gavekort på 1.500 kroner, som er bundet op på en tur. Sidste år var vi i Sommerland Sjælland. Hvad vi skal i år, er noget eleverne må bestemme," lød det fra klasselærer Lisa Niebuhr umiddelbart efter det stod klart, at sejren var hjemme. Hun fortæller, hvorfor det er vigtigt at bakke op om elevernes deltagelse i Matematikfessordysten:

"Det er primært på grund af sammenholdet. 5. E. er gode til at opmuntre hinanden og til at holde hinanden oppe, mens det står på."

Sidste år vandt samme klasse, og deres parallelklasse blev dengang nummer to. I år blev 5.D placeret som nummer 13 i dysten.

