Masser af børn til tøndeslagning på Nordgården

Sidste år blev arrangørerne løbet over ende af de mange fremmødte børn, men i år havde de sørget for at gardere sig. Med andre ord havde de forberedt sig på samme besøgstal.

Og det skulle vise sig at være en god ide. Faktisk kom der endnu flere udklædte børn i år, men denne gang var der både boller og slik nok til alle.

Og alle børn kunne få en slikpose med sig hjem. Desuden var der gratis fastelavnsboller og juice eller kakao til alle børn.

Som afslutning på festlighederne blev der uddelt præmier til dronninger, konger og bedste udklædning i hver af de fire rækker af tønder.