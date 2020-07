Margit Enevoldsen udstiller i Odd Fellow

Akryl på lærred For tiden er det, der står Margits hjerte nærmest, at male med akryl på lærred, skriver Odd Fellow i en pressemeddelelse.

"Margit har det rigtigt godt, når et emne er i proces, det overordnede mål med et maleri er, at det udstråler glæde og giver varme til et rum. Nogle af billederne må gerne sætte gang i beskuerens fantasi," skriver arrangørerne af udstillingen. jesl