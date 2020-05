Forældre til mindre børn risikerer at få en noget mere presset morgen og eftermiddag, end de formentlig har ventet sig. For at overholde pasningsgarantien kan det nemlig være nødvendigt at sende børn fra Frederikssund syd til nord - eller til helt andre byer i kommunen. Foto: spass - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Mangel på pladser: Frederikssund-børn kan passes i andre byer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangel på pladser: Frederikssund-børn kan passes i andre byer

Indtil der er skabt flere pladser i Frederikssund Syd kan forældre sendes på køretur for at overholde kommunens pladsgaranti

Lokalavisen Frederikssund - 08. maj 2020 kl. 07:10 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Småbørnsforældre i Frederikssund Syd risikerer for nogles vedkommende at få en ekstra udfordring, når de skal hente og bringe poderne fra daginstitution.

For antallet af børn i området med institutions-behov, overstiger nu antallet af pladser i institutionerne.

Derfor kan forældre i den kommende tid opleve, at de i stedet får anvist pladser andre steder. I første omgang i Frederikssund Nord, men da man også her er på vej til at have flere børn end pladser, kan løsningen blive, at børnene skal gå i vuggestue eller børnehave i én af kommunens andre byer.

Det har Opvæksudvalget nikket godkendende til:

"Situationen er, at vi reelt ikke har flere pladser i Frederikssund Syd. Der er akut behov for at få sat gang i en ny daginstitution i Frederikssund Syd, og relativt hurtigt derefter at få sat gang i institution nummer 2. Jeg håber, vi kan undgå at forældrene skal til andre byer, men hvis vi ikke har kapacitet i nord, kan det blive en løsning for at opfylde pasningsgarantien. " fortæller udvalgsformand Maria Katarina Nielsen (B).

Ifølge en befolkningsprognose vil behovet frem til 2021 vokse med 72 enheder (et 0-2 årig barn tæller 2 enheder, mens et 3-5 årigt barn tæller 1 enhed).

Udvides perioden, vil behovet i 2021-2024 vokse med yderligere 72 pladser og i perioden 2024-2029 med yderligere 90 pladser.

Samtidig viser helhedsplanen at en nogle af institutioner i syd har flere børn indskrevet end hvad vurderes pædagogisk hensigtsmæssigt.

"Overfor børnene og medarbejderne har vi et ansvar for at komme tilbage på et pædagogisk hensigtsmæssigt niveau, hvilket dog presser situationen yderligere."

Situationens alvorlighed kræver, at vi også på den helt korte bane får fundet nogle her og nu løsninger. På vores ekstraordinære udvalgsmøde på onsdag skal vi konkret diskutere muligheden for at omdanne Kølholm til institution samt etablering af tidssvarende, men midlertidige pavilloner," siger Maria Katarina Nielsen til Lokalavisen.