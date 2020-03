I Slangerup har sognepræst Caja Winterø travlt ved telefonen. Modelfoto: AdobeStock Foto: IDEA LAB PHOTOGRAPHY/IdeaLabProduction - stock.adobe.

Mange ringer til præsten, når det hele bliver for uforudsigeligt

Sognepræst Caja Winterøs telefon ringer hyppigere end normalt. Folk er utrygge over corona-situationen, og har brug for at vende tankerne med præsten

Lokalavisen Frederikssund - 19. marts 2020 kl. 08:15

Kirkeministeriet har netop meddelt, at forårets konfirmationer er aflyst. Foreløbig til efter pinse.

Men i disse dage ringer folk også selv til kirken, fordi de ønsker, at udskyde den planlagte barnedåb eller brylluppet, som skulle have fundet sted i en af forårsmånederne.

Med andre ord bliver de fleste kirkelige handliger sløjfet, bortset fra bisættelser og begravelser. Men det betyder ikke, at landets præster holder fri. Faktisk langtfra.

For når tingene bliver for voldsomme og uforudsigelige, når folk rammes af angst, føler sig afmægtige og frygter dagen i morgen, så ringer de til præsten.

Det oplever sognepræst i Slangerup Kirke Caja Winterø. Hun fortæller, at hendes telefon ringer hyppigere end normalt.

"Vi har meget mere travlt ved telefonen og mailen. Mange vil gerne tale med en præst i denne situation, hvor dét, der sker, ikke længere er noget som sker i et andet land. Det er lige her i folks eget liv, at de eksistentielle spørgsmål, som man ikke stiller en psykolog, trænger sig på. Man kan virkelig mærke, at folk henvender sig og vil tale. De ved, at telefonen er åben - også om aftenen, og det benytter folk sig af. Det er folk i alle aldre."

De store spørgsmål i livet Caja Winterø fortæller, at nogle mennesker ringer, fordi de vil annulere en kirkelig handling som en barnedåb eller et bryllup, men at de så langsomt får ledt samtalen hen på de store spørgsmål i livet:

"Der kan være skuffelse over, at noget man har glædet sig til, så pludselig falder ud af ens hænder. Det kan gøre ondt, men kan samtidig give én dårlig samvittighed, fordi man føler, at man er egoistisk. Måske er der sorgen over, at ens liv ufrivilligt bliver lavet om, noget vi ikke er gode til. Men der er også folk, som ringer kun med den agenda, at de ikke forstår, at Gud lader det her ske."

Ifølge Caja Winterø er det alt sammen menneskeligt at have det sådan.

"Går vi helt tilbage til urmennesket, så er det sådan, mennesket reagerer. Man kigger op og ud og spørger, hvorfor?"

Bliver det godt igen? For Caja Winterø er det også en helt ny situation, hun står i. Ikke, at folk har brug for sjælesorg, men hun fortæller, at det er første gang, at de fortrolige samtaler med folk er i en så stor og kollektiv skala.

"Selve spørgsmålet og sorgen og angsten, det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at alle pludselig er i samme båd." Caja Winterø giver nogle eksempler:

"'Bliver det godt igen? Ja'. 'Bliver det anderledes? Ja'. 'Lærer vi noget af det her? Ja'. Det er nu, at ens tro skal bruges. Troen på, at der er én, som er med os, og som holder øje med os. Nogle spørger hvorfor. De siger, at hvis Gud er her for at hjælpe os, hvorfor straffer han os så. Men jeg ved, at der er trøst i bønnen og i visheden om, at der er én som passer på os," siger Caja Winterø.