Mand truede 15-årige, og udgav sig for at være politibetjent

To unge mænd i 15-års-alderen blev torsdag aften omkring klokken 21.30 antastet af en fremmed mand i Fakta, som udgav sig for at være fra politiet.

Han truede dem med dummebøde på vegne af rockerne. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.