Mand fulgte efter unge kvinder

To unge kvinder havde en ubehagelig oplevelse, da de tirsdag omkring klokken 11:20 forlod Frederikssund Gymnasium.

Her fulgte en mand nemlig efter dem.Det fremgår af et uddrag af politiets døgnrapport.

De to unge kvinder gik tilbage på gymnasiet, hvor de så, at manden også var gået ind, og de forlod herefter stedet via en anden dør.

Manden beskrives som mellemøstlig af udseende, 35-40 år, 175-180 cm høj og almindelig af bygning, mørk i huden med kort sort hår. Han var iført mørkt tøj. Politiet blev kontaktet om sagen klokken 13.44 og sendte en patrulje til området. Det lykkedes dog ikke at finde manden.

Nordsjællands Politi vil gerne i kontakt med manden for at få klarlagt, hvilke intentioner han havde.