Se billedserie Malue Hjortemark er rykket ind i blomsterbutikken Fru Hyacinth i Havnegade, hvor hun har indrettet et lokale til behandlingerne. Foto HG Foto: hgg

Send til din ven. X Artiklen: Malue vil give dig et løft - på japansk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Malue vil give dig et løft - på japansk

Japansk lifting skal give smuk hud og ro i nervesystemet

Lokalavisen Frederikssund - 28. oktober 2020 kl. 14:13 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

"Jeg har brugt 20 år af mit liv på alt muligt andet, der har med mennesker at gøre. Jeg har arbejdet med HR, jeg har taget coach-uddannelser, og jeg har taget terapeutiske uddannelser. Og med tiden er jeg så blevet skarpere og skarpere på at spidse det ind til, at det er dét her, jeg gerne vil. Jeg kan arbejde med mennesker på en meningsfuld og håndgribelig måde."

Ordene kommer fra Malue Hjortemark.

Hun har siden sommer lejet sig ind i et lokale i blomsterbutikken Fru Hyacinth i Havnegade i Frederikssund med sin virksomhed Room For Souls.

Her laver hun 'Japansk Lifting'-behandlinger for kvinder. En behandling, der er en kombination af en egentlig ansigtsbehandling, ansigtsmassage og zoneterapi i ansigtet.

"Behandlingen har egentlig to ben. Et ben der handler om hvad der sker med huden og ansigtet, hvor resultatet er glød og opstramning. Men for mig er det væsentligste egentlig det andet ben, der handler om hvad der sker i nervesystemet under og efter behandlingen," konstaterer Malue Hjortemark og fortsætter:

"Mange har et nervesystem, der er på overarbejde. Det kan være, de har haft en lidt krøllet opvækst, det kan være en stresset dagligdag. Min erfaring siger mig, at rigtig mange er udfordret med en alt for travl hverdag, et hamsterhjul, nogle ekstremt høje forventninger og en kalender, der er proppet. Derhjemme joker vi lidt med, at jeg har det sorte bælte i at få folk til at slappe af, og det er i virkeligheden dét, der gør det muligt for både kunden og mig at få det bedst mulige udbytte,"

Af samme årsag, fortæller Malue Hjortemark, foregår behandlingerne i stilhed.

"Ofte vil det jo være noget med, at man lige bruger fem minutter på at lande. Hvis jeg skal give min kunde det bedst mulige, er det svært både at slappe af og få nervesystemet i ro, hvis jeg som behandler sidder og spørger ind til, hvordan det så går med børnene eller chefen. Det er ikke samtalen, der er i fokus, men roen og stilheden. Derfor er mine behandlinger også længere, end man ser mange andre steder, og der er også et tilstrækkeligt hul imellem aftalerne til, at der er ro på," siger hun og uddyber:

"Hvis jeg har et stramt skema, og jeg endelig ikke må blive forsinket, fordi den næste kunder sidder klar, så bliver det ikke et pusterum for kunden, samtidig med, at det bliver lidt hektisk for mig. For mig er det vigtigt, at vi får det bedst mulige udbytte begge veje, og så er roen, tiden og nærværet en forudsætning"