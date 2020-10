Se billedserie Malene Hasberg Kjær har skiftet københavnerlivet ud med stilheden på landet. Foto: BM

Malene er ny præst i skoven: 'Nu kan jeg se stjernerne'

Nyindsat sognepræst Malene Hasberg Kjær, har netop skiftet sin Frederiksberg lejlighed ud med præstegården i Skoven. Det var det sværeste. Stillingen som sognepræst netop her, var hun derimod ikke i tvivl om

"Min første tanke, da jeg blev sendt herud, var, at det lå lidt langt væk fra Frederiksberg, hvor jeg boede," fortæller Malene Hasberg Kjær, 31 år, som den 6. september blev indsat som præst i Gerlev, Draaby og Skoven sogne.

Det har betydet, at hun var nødt til at skifte sin københavnerlejlighed på 60 kvadratmeter ud med den rummelige præstegård, der hører under Skoven Kirke. Det er herfra, hun fremover skal dele præstegerningen med sognepræsterne Frits Gammelgaard Terpet og Bettina Niemann Krarup.

"Jeg har været vikar herude siden 1. maj. For alle parter var det en fordel. Menigheden kunne se mig an, og jeg kunne se, om jeg kunne bo herude. Det var de største overvejelser, jeg havde, for jeg var ikke i tvivl om, at jeg rigtig gerne ville have jobbet," siger Malene Hasberg Kjær, hun uddyber, at havde det ikke været et krav, at præsten i Skoven Kirke skulle bo i præstegården, så havde hun ikke været det mindste i tvivl om, at hun ville søge stillingen.

Da Lokalavisen fanger Malene Hasberg Kjær over telefonen, kan man fornemme lidt rumklang i røret, og man ser for sig, hvordan den unge præst sidder i sit, endnu ikke færdigmøblerede, kontor, der er badet i lys fra sensommersolens stråler gennem de store, gamle vinduer.

"Jeg mangler lidt nogle ting," siger Malene Hasberg Kjær, som skulle man tro, hun selv var klar over rumklangen. Vi slår samtalen hen på de mange skønne loppemarkeder, der findes i området, hvortil hun fortæller, at hun da allerede har besøgte et par af dem.

"Jeg ved ikke, hvad det var, der gjorde udslaget, men jeg er naturmenneske og cykler meget. Jeg har en forkærlighed for de der lange landeveje," siger Malene Hasberg Kjær og tager tråden op igen.

"Og så har Skoven, Gerlev og Draaby kirker to rigtig gode menighedsråd, som er dramafri og med virkelig god stemning. Samtidig er her en sindssyg god personalegruppe som samarbejder godt. Jeg følte mig godt tilpas sammen med dem med det samme," fortæller hun og konkluderer:

"Jeg er meget glad for at bo her, og nu kan jeg se stjerne om natten. Men mine venner synes, det er lidt langt væk."

Det hele var nyt Det lå ellers ikke i kortene, at Malene Hasberg Kjær en dag skulle bo alene i en stor præstegård langt ude på landet, endsige lede gudstjenester, holde prædiken, dåb og nadver, konfirmation, vielser og begravelser, eller slet og ret være til rådighed for mennesker, som søger råd og vejledning, når livet til tider bliver svært.

"Jeg begyndte at læse teologi i 2010. Forinden havde jeg gjort mig forskellige overvejelser om, hvad jeg ville. Jeg har altid været en sprognørd og kan godt lide at læse. På et tidspunkt ville jeg være jurist, journalistik har også været oppe at vende, men jeg ved ikke, om det var fordi, jeg ikke havde lyst til at flytte til Århus for at læse, at det ikke blev det. Indenfor teologien blev jeg grebet af, at jeg kunne læse om mange forskellige ting." Malene nævner områder som idéhistorie, sprog og psykologi, som hun forklarer alt sammen drejer sig rundt om hele kernen i teologistudiet.

"Det var nok ideen om alle de forskellige grupper, der virkede dragende på mig, og som blev udslagsgivende for teologistudiet."

Under sin studietid læste Malene blandt andet på Yale University i USA.

"Jeg var på en udveksling i et år, som en del af min kandidatgrad i teologi. Selv om det var standardfag, jeg læste derovre, var det ikke det samme som i Danmark, hvor teologistudiet her er mere akademisk. I USA har man en mere tros-orienteriet måde at undervise på." Malene lægger ikke skjul på, at det var svært i starten. Hun fortæller, at hun ikke er opvokset i et troende hjem, så det hele var nyt for hende.

"Jeg tror, at alle nye præster er lidt farvet af, at man kommer ud fra universitetet. Jeg er ikke vokset op med at gå i kirke. Så troen var noget jeg skulle tage til mig. Men undervejs i studiet havde vi nogle studentergudstjenester, som jeg begyndte at komme til. Her fandt jeg ud af, at kirken kunne en hel masse. Hvor troen tidligere ikke har fyldt ret meget i mit liv, kan jeg i dag finde en støtte i min tro. Når tingene er svære, er det godt at vide, at der er en, der bærer os igennem. I dag er der mange ting ved kirken der gør, at jeg vil være præst." Malene nævner diakoni, fællesskabet og troen. Hun uddyber:

"Diakoni er omsorg for andre mennesker. I kirken drager man omsorg for mennesker, som ikke altid kan bede om det. Det er omdrejningspunktet for hele kirkens sociale arbejde. Mange mennesker er i dag ensomme, men de kan finde en stor trøst i, at blive en del af et fællesskab. Menigheden går op i at inddrage folk. Troen kræver ikke noget af dig, du skal bare være til. Det er en kæmpe tryghed at vide, at vi ikke går gennem det her liv alene, og at troen kan tage dig gennem situationer, du ikke kan overskue."

Svært i starten Malene fortæller, at det har været en stor mundfuld at blive kastet ud i præstegerningen.

"Jeg syntes, det var svært i starten, fordi det var nyt, men det har været spændende at lære. Jeg blev færdiguddannet i juli 2018. Hvorefter jeg gik et halv år og overvejede, om jeg skulle være præst, eller om jeg skulle bruge teologien på noget andet. Jeg gik på Pastoralseminariet, (Folkekirkens praktiske præsteuddannelse, red.) i et halvt års forløb. Her får man noget undervisning, som man ikke får på Det Teologiske Fakultet. Forinden havde jeg følt, at det ville være en meget stor opgave, at være sognepræst. Jeg var i tvivl, om jeg kunne det. Men efter de fem ugers praktik, havde jeg det sådan, 'det kan jeg faktisk godt det her'. "

Hvordan tackler man den sorg, man kan møde hos folk der har mistet?

"Det har jeg talt med mange kolleger om. Det er, som om den sorte præstekjole værner en mod sorgen, man møder hos mennesker. Sorgen er ikke din, det skal man holde fast i, at den ikke er. Meget af tiden skal du lytte, og så kan vi gå med dem et stykke ad vejen med evangeliet i ryggen, og de redskaber vi har at hjælpe med. Jeg har været heldig at have kolleger, alle de steder jeg har været, som har klædt mig på, sparret med mig og lært mig godt op. Faktisk føler jeg lidt, at jeg har været i lære. Samtidig med at jeg har benyttet mig af noget efteruddannelse, som Folkekirken også tilbyder."

Et sidste spørgsmål trænger sig på, for er der et særligt felt i præstegerningen i Malenes nye sogn, som hun vil koncentrere sig ekstra meget om?

"Jeg er helt vildt glad for det brede sognearbejde, og har ikke en bestemt ting. Det er hele paletten, af det vi laver som gør, at jeg synes det er mega fedt. Jeg går meget op i, at folk skal få et eller andet med hjem fra en gudstjeneste. Jeg går meget op i at prøve. Det er lykkes absolut ikke altid, men jeg forsøger at være mig selv i det. Jeg holder utrolig meget af ritualet, men i prædikenen må det godt stikke i alle retninger. Det sker da, at vi griner til højmessen." siger Malene og lyder glad, hun tilføjer:

"Heldigvis er jeg ikke kommet til et sogn, hvor der sidder to trætte præster, og jeg tror, at vi kan supplere hinanden på hver vores måde."