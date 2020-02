Luksus Secondhand butikken 2nd Gallery flytter fra Smørum, for at rykke ind i Frederikssunds gågade. Her ses Iben Høyer tv som har overtaget butikken af Dorthe Henningsen. Foto: BM

Luksus genbrugsbutik flytter til Frederikssund

Lokalavisen Frederikssund - 17. februar 2020

Det var ønsket om at skifte branche, som for fire og et halvt år siden fik Dorthe Henningsen til at åbne luksus genbrugsbutikken 2nd Gallery på Overdrevsvej i Smørum. En butik, hvor modebevidste kvinder kunne indlevere deres kvalitetstøj, sko eller tasker, som måske alligevel bare samlede støv i skabet, fordi det ikke blev brugt. I stedet kunne andre få glæde af det til rimelige penge, og samtidig støtte en mere bæredygtig måde at handle tøj på.

Det blev hurtigt et hit, for kunderne havde ikke noget imod at køre langt for den rette designertaske, hvis de da ikke valgte at bestille tøjet over nettet, for at få det med posten i stedet.

Nu skal der imidlertid igen ske noget nyt i Dorthe Henningsens liv. Forretningen er solgt, og lejemålet på den gule ejendom, ude mellem marker og småbyer som Herringløse, Smørum og Veksø, er opsagt.

Men de mange kvinder, som tilsyneladende ikke har haft noget imod at tage turen ad de små, snoede landeveje til 2nd Gallery, har efter alt at dømme så heller ikke spor imod at tage turen til Frederikssund i stedet. Det er nemlig her, forretningen slår dørene op den 14. marts i Jernbanegade 27. Denne gang er det med Iben Høyer i spidsen.

"Jeg ved, at 2nd Gallerys kunder kommer langvejs fra. Og når de hører, at forretningen flytter til Frederikssund, synes de, det er meget længere væk, men det er det altså ikke," siger Iben Høyer og smiler. Hun ved, hvad hun taler om. I mange år boede hun i Stenløse, men er siden flyttet til Frederikssund.

"Jeg er oprindeligt butiksuddannet i Stenløse Centret (nu Egedal Center red.). Jeg var midt i en film, da jeg tjekkede min mobil og så, at Dorthe havde lagt et opslag på Facebook om, at 2nd Gallery var til salg. Det satte straks tankerne i gang. Og allerede dagen efter ringede jeg til Dorthe."

Dorthe Henningsen fortæller, at hun med det samme kunne fornemme, at kemien var der.

"Det føltes rigtigt med Iben. Butikken skulle ikke gå til hvem som helst, den er jo lidt mit barn," siger Dorthe Henningsen.

I disse dage er hun i fuld gang med at overdrage butikken - ja, hele konceptet til Iben Høyer, som er spændt og glad over at kunne føre 2nd Gallery. videre;

"Jeg kommer til at fastholde det samme kvalitetsniveau i butikken. Det vil fortsat være eksklusivt tøj til kvinder. Så man kommer aldrig til at finde en Only bluse hos mig. Heldigvis har jeg overtaget nogle af de faste leverandører, men du må meget gerne skrive, at jeg søger indleveringer," opfordrer Iben Høyer, som, når hun ikke kigger Dorthe Henningsen over skulderen i butikken på Overdrevsvej, er i fuld gang med at istandsætte de nye lokaler, hvor der tidligere var boghandel.

"Mine børn er ved at være store nu, så det er et godt tidspunkt at springe ud som selvstændig," siger Iben Høyer.

Og for dem som spekulerer på, hvad Dorthe Henningsen nu skal kaste sig over, fortæller hun, at hun bliver SoMe Manager, som går ud på at varetage virksomheders markedsføring på sociale platforme.

"Min veninde har et modefirma. Hun har længe hevet i mig, og nu var tiden inde til, at jeg sagde ja," fortæller Dorthe Henningsen forventningsfuldt.