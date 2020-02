Lukas bag Jægerspris Revyen: Vi har allerede slået sidste års billetsalg

"Det er så skønt at være her igen. Vi har glædet os i et helt år," fortæller Lukas Birch fra Jægerspris Revyen. Med 'vi' mener han Anne Karin Broberg og sig selv.

Et godt publikum

Jægerspris Revyen havde premiere den 1. februar, hvor sværvægtere indenfor den danske revyscene var blandt tilskuerne, med navne som Henrik Lykkegaard, Anne Herdorf og Leif Meibom.

"Det er fedt, at de kommer og støtter op om det. I det hele taget er det så skønt at mærke publikum. Revy lever af sit publikum og den synenergi som er. Jo mere man giver som publikum, desto mere får man med hjem," siger Lukas Birch, som prøver at slå revyen fast som tradition i Jægerspris.

"Det er dejligt at se, at publikum stadig støtter op om det, for vi synes bare, at det er så fedt at have denne her legeplads, og at folk er med på alle de skøre ideer vi finder på."

Lukas Birch nævner i flæng burkaklædte kvinder, Mette Frederiksen og Silas Holst, som alle indgår i årets revy. Han uddyber:

"Det er et nummer, vi var spændte på og som handler om, at jeg består debatten på Facebook, hvor tonen kan være ret grov." Alligevel er der ifølge Lukas Birch nogle begrænsninger:

"Vi laver ikke numre om borgmesteren, for revyen skal være for alle. Man må godt mærke, at vi er i Jægerspris, men publikum kommer mange steder fra, derfor skal det ikke være for indforstået. Derimod er det oplagt at udnytte, at vi med en vinterrevy er de første til at have nogle aktuelle emner som Brexit og Greta Thunberg med."