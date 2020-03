Lokalt privathospital stiller personale til rådighed og udlåner to respiratorer

Den 17. marts anbefalede Sundhedsstyrelsen på grund af corona-krisen at lukke ned for alle ikke kritiske funktioner i den private sundhedssektor.

"Vi aflyste alle patienter fra tirsdag den 17. marts og frem. Samtidig tilbød vi tilbudt Region Hovedstaden at låne vores to respiratorer eller rettere anæstesimaskiner til akut behov. Vi har fået positiv respons på vores henvendelse, og regionen vil komme her for at se på udstyret," siger CEO på Agata Privathospital, Aneela Tareen.