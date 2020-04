Lokalt corona-webinar for erhvervslivet

Webinaret er gratis at deltage i og kræver ikke tilmelding forud. I samarbejde med Frederikssund Erhverv sender Lokalavisen webinaret LIVE, så du skal altså bevæge dig ind på Lokalavisens Facebookside på torsdag kl. 15 for at se med.

”Der er tonsvis af information at forholde sig til for virksomhederne i disse uger. Vi har alligevel valgt at afholde et lokalt webinar med et panel af lokale ”eksperter”, fordi vi fornemmer et behov for at få sat coronakrisen ind i en lokal erhvervskontekst, siger Peter Bo Andersen, der er direktør i Frederikssund.

”Vi i panelet vil kort fortælle om, hvad vi hver især oplever på de forskellige områder i kommunen, men så er det ellers tanken, at vi tager spørgsmål ind - både dem vi har fået på forhånd og dem, der bliver stillet LIVE undervejs. Og så skal jeg huske at sige, at vi naturligvis sørger for at holde ordentlig afstand til hinanden og for behørig afspritning før og efter”.

Ud over Peter Bo Andersen vil panelet på torsdagens webinar bestå af Dorte Lodahl Krusaa, partner hos Dansk Revision Frederikssund, Peter Olsen, centerchef i Frederikssund Kommune og Michael Bomholt Tøgersen, direktør i Handelsbanken Frederikssund.