Der er udsigt til jazz-guf for både øjne og ører på Legends Bar.

Lokale og internationale ikoner på plads i baren

Duke Ellington, Ben Webster og mange mange flere Jazzmusikere af udenlandske og indenlands herkomst, der har begejstret den danske Jazz verden, har også fundet vej ind gennem linsen på fotograf Søren Wesseltofts kamera. Nu bliver de præsenteret på The Legends Bar i Frederikssund.

Med Søren Wesseltoft's fantastiske billeder af de helt store koryfæer fra Jazzens verden, der nu bliver udstillet på den lokale The Legends Bar i Frederikssund, er der lagt op til en god oplevelse ved ferniseringsarrangementet fredag den 27. marts, kl. 15:00-18:00 Udover at kunne betragte de flotte billeder, så bliver der også god musik til ørene, idet, det til dette arrangement, er lykkedes at sammensætte noget af det bedste Jazz Band som området kan mønstre. Bandet består af: oNiels Elberling på Piano, Jørgen Lykkegaard på Kontrabas, Karsten Kristensen på trommer, Søren Netterstrøm på Tenorsax samt Stefan G. Rasmussen med mikrofonen solidt placeret foran mundtøjet. Bandets 5 medlemmer kender forøvrigt hinanden fra deres samspil på Ærø Jazz Festival gennem en årrække.