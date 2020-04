Lokal virksomhed donerer 1.000 masker til sundhedspersonale

De private virksomheder markerer sig nu for alvor i kampen mod spredning af Corona.

I forvejen har Slangerup-virksomheden Gleco doneret 160.000 engangshandsker til sundhedspersonalet for at reducere risikoen for smittespredning, Færgelunden Motel og Kursuscenter har stillet sig til rådghed med gratis overnatninger til sundhedspersonale, mens Oscar Biludlejning, som blandt andet holder til i Frederikssund, tilbyder gratis lånebiler - også til sundhedspersonale.