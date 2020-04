Lokal frisør glæder sig til genåbning: Kunderne har ringet siden 6:15

"Så når folk ikke ringer, har jeg ringet folk op for at bekræfte, at den tid, de i første omgang havde bestilt, rent faktisk også bliver til noget.

Og faktisk har nattens beslutning om at åbne for frisørernes mulighed for at arbejde igen givet ekstra telefon-travlhed. For Bente Repstock har med udgangspunkt i regeringens tidligere udmeldinger aflyst alle bookinger frem til 10. maj:

Er tryg ved det

Selv om hun undervejs i nedlukningen både har været frustreret og ked af det, har nedlukningen for hende ikke bare været negativ:

"Jeg tror, vi er mange, der har lært lidt af det. Der har nok været et behov for at skrue en smule ned for tempoet. Jeg tror, det er meget sigende, at man på Rigshospitalet så vidt jeg ved kun har haft tre-fem kvinder inde, der skulle føde før tid. Det kan være et tegn på, at man måske har haft meget godt af, at der blev skruet lidt ned for tempoet, selv om baggrunden ikke har været god," siger Bente Repstock,

Hun er ikke nervøs på hverken kundernes eller egne vegne, når hendes salon åbner igen:

"Der er en tillid, der går begge veje. Kunderne kan føle sig helt trygge ved, at vi ikke er smittede, og omvendt stoler vi også på, at hvis nogen har symptomer, ja, så kommer man ikke. Jeg har altid været små-hysterisk med, at der skulle være rent, så den største forskel bliver nok, at når vi udfører akupunktur, så bliver det med maske på," fortæller hun Lokalavisen.