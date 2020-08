Lokal fiskeklub modtager donation fra Fritidsrådet

Tilskuddet blev givet til indkøb af ekkolod og downriggere. Disse er nu indkøbt og bliver snart stillet gratis til rådighed for klubbens medlemmer.

Udover ekkoloddene råder klubben også over 2 stk. elmotorer, som Fritidsrådet for et par år siden også donerede penge til, og som allerede er taget i brug.

Fiskeklubben Hornsherred er medlem af Fiskeringen, og med dette medlemskab har medlemmerne også – gratis – mulighed for at booke en af Fiskeringens mere end 40 både hvoraf de fleste er forsynet med motor. 4 af bådene ligger i klubbens nærområde.

Klubbens (tidligere) ”gamle sure mænd” kan nu ikke få smilet af læberne, når fiskeriet fra Fiskeringens både og med såvel klubbens næsten tavse elmotorer som de nye ekkolod – med søkort – bringer medlemmerne ud på de mange gode fiskepladser i områdets naturskønne fjorde.

Lørdag den 8. august deltager klubben på lørdagsmarkedet i Skibby, hvor klubbens nyerhvervelser vil blive præsenteret sammen med en af de 10 nye grejbanker med fiskeudstyr, som er en del af Regeringens initiativ ”Sommer i naturen”.

Tirsdag den 18. august kl. 18:00 bliver der indvielse af ekkoloddene med 2 af Fiskeringens både.

Indvielsen foretages fra Møllekrogen ved Selsø.

Du kan læse mere på www.hornfisken.dk