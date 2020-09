Købmand i Meny Skibby Poul Cullura brænder ikke bare for sine medarbejdere, men også for sin butik, der nu står foran en gennemgribende renovering. Arkivfoto

Lokal dagligvarebutik satser stort

Med andre ord vil kunderne inden julehandlen skydes i gang, komme til at opleve, at cirka 1/3 af butikken vil være nyrenoveret.

For ikke nok med, at dagligvareforretningen netop har måtte ansætte 10 nye medarbejdere, i løbet af efteråret påbegynder man også en gennemgribende renovering af butikken.

"Det har været under opsejling længe," lyder det fra købmand Poul Cullura, der dermed fortæller, at en gennemgribende renovering af dagligvareforretningen på Hovedgaden i lang tid har stået højt på hans ønskeliste.

"Jeg er så super lykkelig for, at man (Dagrofa, red.) kigger mod Skibby, og dermed vil sikre endnu mere vækst i byen og i butikken. Vi har siden min tiltrædelse for knap to år siden oplevet en god og konstant vækst. Nu indfries endelig det store ønske om en større grøntafdeling, et spritnyt forområde, kiosk og kasselinje."