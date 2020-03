Frederik Klonaris og Simon Pagh, begge 16 år, har travlt med at rengøre biler, campingvogne og hestetrailere. De har netop startet deres eget firma på Frederiks forældres gård på Højskolevej 1 i Sundbylille. Foto: BM

Lockdown førte til nystartet firma for Frederik og Simon

Simon Pagh og Frederik Klonaris, begge 16 år, har haft travlt under lockdown med deres nystartede firma - SF's Vaskeservice

Lokalavisen Frederikssund - 31. marts 2020 kl. 15:50 Af Birgitte Masson

Selvom landet er gået i lockdown, behøver man ikke at tage ordet 100 procent bogstaveligt.

Noget lignende tænkte Simon Pagh og Frederik Klonaris, begge 16 år, da de kunne se, at lukningen af landet pludselig medførte noget ekstra fritid.

For da de ikke længere kunne dyrke fritidsinteresserne fodbold, boksning, badminton og skyrketræning, øjnede de en mulighed for, at udnytte de ekstra fritimer på noget helt andet.

Derfor har de nu startet firmaet SF's Vaskeservice, hvor de tilbyder vask og rengøring af biler, campingvogne og hestetrailere.

"Det hele startede egentlig med, at vi skulle gøre Frederiks forældres campingvogn klar til sommeren," begynder Simon og fortsætter:

"Frederik sagde: 'Hvis vi skal starte noget selv, er det så ikke det her vi gør, hvortil jeg svarede - ja', og så gik vi ellers bare i gang."

Ligger i generne Iværksætterånden har begge drenge med hjemmefra. Simons far har tidligere været selvstændig, og flere i Frederiks familie er det i dag. Det er heller ikke første gang, Frederik starter sit eget firma. I forvejen står han bag 'Frittes Kartofler':

"Jeg var 13 år, da jeg startede firmaet. Jeg havde et stykke jord, her omme bag ved mine forældres gård. Så jeg tog en snak med købmanden i Rema1000 i Frederikssund og spurgte, om han ville aftage mine kartofler året efter. Det ville han gerne, så året efter solgte jeg omkring 60 kg kartofler om dagen til forretningen. Senere kom Bybjerggaard og andre restauranter til," fortæller Frederik og tilføjer:

"Ja, det var en travl sommer sidste år. Jeg fik nye restauranter ind, og stod op klokken fem om morgenen for at køre ud og levere kartofler. Derefter tog jeg i skole, for så at fortsætte arbejdet om eftermiddagen, og der skulle jo også laves lektier. Det var indimellem hårdt, men jeg har lært hjemmefra, at man er nødt til at arbejde," siger Frederik.

Fedt - men også lidt vanvittigt

Med andre ord er det ikke nyt for ham, når han i denne tid er nødt til at stå op klokken fem om morgenen, for at kunne nå dagens bestillinger på rengøring af køretøjer. Det er det heller ikke for Simon, som også giver et kæmpe nap med i kartoffelfirmaet.

"Nogle dage er vi først færdige med rengøring af vogne klokken halv ti om aftenen. Vores kammeraterne synes det er fedt, det vi laver, men også lidt vanvittigt," siger Simon og smiler.

Drengene går begge i 9.L på Ådalens Skole i Frederikssund. De forsikrer, at de, selvom de har travlt med deres firma, også får lavet dagens hjemmearbejde.

"Vi laver lektier om aftenen, og sørger for at aflevere til tiden," lyder det fra Frederik.

Læs mere om SF's Vaskeservice på Facebook. Eller kontakt Simon og Frederik på mobil: 60191542/22559903.