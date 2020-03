Uddeler i Dagli'Brugsen i Kulhuse Brian Raahauge, der glæder sig over den øgede omsætning i butikken, fordi folk er taget i sommerhus som følge af coronasituationen. Foto: BM

Lockdown: Sommerhusgæster øger omsætningen hos købmand

Siden lockdown er mange mennesker flyttet i sommerhus. Det betyder, at omsætningen hos den lokale købmand i Kulhuse kun gået en vej, opad

Alligevel er de der, de positive historier. For i Dagli'Brugsen Kulhuse har man siden lockdown torsdag oplevet en kundetilstrømning på niveau med en sommerdag, lige inden industriferien går i gang.

"Folk er sendt hjem fra arbejde, mange har en lejlighed inde i byen, men vælger at tage i sommerhus. Vi har haft rigtig travlt siden i torsdags," fortæller uddeler Brian Raahauge.

Opsving med øget omsætning

Decideret hamstring afholder folk i Kulhuse sig fra. Men Raahauge fornemmer, at kunderne er gode til at handle ind for hinanden.