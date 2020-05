Live: Mal sammen - hver for sig den 9. maj

"Det betød selvfølgelig, men desværre, at vi måtte aflyse flere større og mindre selskaber, som havde booket cafeen. Så for omkring halvanden måneds tid siden, startede cafeen i stedet for op med ToGo mal hjemme keramik pakker, som en konsekvens af Danmarks Corona nedlukning. Det gik godt i starten, men nu er salget desværre gået meget ned af bakke selvom, især lokale, har været rigtig søde til at støtte cafeen," siger Jette Pedersen.

Som en konsekvens af situationen har Jette og søsteren Marianne skævet til, hvad andre brancher gør. Søstrene har derfor besluttet, at lave LIVE events.