Færre dyrker forenings-idræt i Frederikssund Kommune, mens tallet er stigende på landsplan. Foto: DIF

Lidt færre medlemmer i idrætsforeningerne i Frederikssund Kommune

Det seneste år er der kommet 217 færre medlemmer i Frederikssund Kommunes idrætsforeninger. På landsplan er der historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne med en fremgang på næsten 50.000.

Mens der på landsplan er fremgang at spore, viser de seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) et lille fald i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Frederikssund Kommune.

Det oplyser de to organisationer i en fælles pressemeddelelse.

Fra 2018 til 2019 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 217 medlemmer tilbage, så der nu er 17.895 medlemmer fordelt på kommunens 148 foreninger.

"Heldigvis er der i år kun ganske få kommuner, hvor der er en tilbagegang. Idrætsforeninger skal være for alle, uanset hvor i landet man bor. Det er helt afgørende, at vi i idrætsorganisationerne har fokus på idrætsforeningernes vilkår, potentialer og udfordringer, for vores ambition er at sikre de bedste muligheder for foreningerne, så der er attraktive tilbud til alle. Det har betydning for hele det danske samfund," siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

På landsplan er der en fremgang på 49.274 medlemmer i idrætsforeningerne, så det samlede medlemstal i DGI og DIF nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt medlemstal og første gang, der er flere end 2,3 millioner på tværs af de to organisationer.

Der er fremgang i alle aldersgrupper fra børn til seniorer, og særligt idrætter som fitness, svømning og tennis har fået flere medlemmer i 2019.

Stor fremgang i visionskommuner

DGI og DIF har siden 2014 med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden haft Bevæg dig for livet-samarbejdet om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

I Bevæg dig for livet samarbejder DGI og DIF med landets kommuner om at få flere gjort aktive. Der er foreløbig indgået 21 aftaler med kommuner rundt i landet om at tilbyde de bedste idrætstilbud til en bred del af befolkningen og særligt udsatte målgrupper. Indsatserne i kommunerne henvender sig også til borgere, der er aktive uden for foreningslivet.

På tværs af de 21 såkaldte visionskommuner er der i det seneste år sket en fremgang på 22.181, hvilket svarer til en fremgang på tre procent. Det glæder man sig over i idrætten:

"Når vi samarbejder med landets kommuner, så er det i høj grad for at levere på vores formål om, at idrætten er for alle. Selvom vi er tidligt i samarbejdet, så viser fremgangen tydeligt, hvordan vi kan flytte en vigtig samfundsdagsorden, når vi løfter i flok. Bevæg dig for livet er ikke bare idrættens vision men en vision for folkesundheden i Danmark på tværs af aktører. Derfor skal idrætten tænkes ind i alle kommunale forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet," siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Medlemstal

Det samlede medlemstal på 2.306.288 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af DGI og DIF.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer. På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI's tal.

Om Bevæg dig for livet:

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er målet i det historiske samarbejde, DGI og DIF har indgået med TrygFonden og Nordea-fonden om opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt. Bevæg dig for livet visionen er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.