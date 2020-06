Lettere at være cyklist og fodgænger på Willumsens Vej

J. F. Willumsens Vej i Frederikssund er en meget befærdet vej, specielt i myldretiden, og det kan i dag tage tid at komme på tværs af vejen, særligt som blød trafikant. Derfor går Vejdirektoratet i gang med at sikre en bedre sammenhæng på tværs af J. F. Willumsens Vej.

Kocksvej/ Odinsvej - her bliver det nemmere at komme til campusområdet.

"Vi gør det nemmere at være blød trafikant i Frederikssund, og forhåbentlig kommer der en bedre sammenhæng i byen. Et nyt fodgængerfelt ved Askelundsvej/ Ådalsvej og et nyt fortov bliver synligt for trafikanterne. I de to øvrige kryds er det indstilling af lyskrydsene, som ændres, således cyklisterne får før-grøn-tid," siger Christian Tolderlund, senior projektleder i Vejdirektoratet.