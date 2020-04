Legends Bar leverer positivt resultat i første årsregnskab

Men tilsyneladende har indehaverne af Legends Bar fundet én af vejene til at få det til at lykkes.

"Interessen for en sportspub er for lille med undtagelse af ved helt særlige lejligheder. Det var ikke dét, der trak i publikum; det var at gå ud at hygge sig i weekenden. Så det er dét, vi satser på blandt andet med livemusik både fredag og lørdag," fortalte Carsten Barsballe i forbindelse med åbningen og understregede, at han og medejerne troede på, der kunne skabes en sund økonomi.