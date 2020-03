Leder af krisecenter: Møddt af fantastisk hjælpsomhed

"Vi var egentlig klar til at åbne, da man lukkede meget ned på grund af Corona. Vi havde godkendelsen som behandlingssted, men manglede godkendelsen af de fysiske rammer. Men da Astrid Kragh så satte fokus på, at der er mange henvendelser om vold i hjemmet, skete der noget. Vi blev opfordret til at indsende en ansøgning hurtigt. Det gjorde vi fredag, mandag formiddag havde vi godkendelsen - med et ønske om åbning allerede tirsdag, hvor vi også modtog den første kvinde," fortæller hun.

Døgnåbent

Krisecentret er døgnåbent. Det har plads til seks kvinder og børn. Det har vigtigst af alt rammerne til, at kvinderne kan få den ro, de har brug for. De kvinder, der henvender sig, har brug for at komme væk fra en voldelig partner.

Hvis du er udsat for vold, eller hvis du kender en, som er udsat for vold, er du altid velkommen til at ringe på tlf. 30 11 02 00 eller 30 48 02 00. Du kan også henvende dig på kontakt@gadegaard-krisecenter.dk