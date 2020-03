Larsens Bøfhus: - Vi har mistet mellem 250.000 og 300.000 kroner

"Alle vores hotelgæster har aflyst. Vi skulle have haft fuldt hus de næste 14 dage," siger Christian Larsen. Han fortæller, at de ni værelser blandt andet har været booket af virksomhederne Co-Ro Food og Topsil til deres udenlandske gæster.

Christian Larsen understreger, i lighed med flere andre spisesteder i byen, at restauranten stadig holder køkkenet åbent, ligesom der er mulighed for take away.