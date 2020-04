Lærkevej Friplejehjem nomineret til Årets sundhedsbyggeri

Bliver årets vinder et akutsygehus, hospice, kræftrådgivningscenter eller et friplejehjem, når Årets sundhedsbyggeri skal kåres?

Lærkevej Friplejehjem i Frederikssund er et ud af fire projekter, som er blevet nomineret til Årets sundhedsbyggeri af Nohrcon, der er en privatejet og uafhængig, danskbaseret virksomhed, som specialiserer sig i udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og studieture.

Sidste gang gik Nohrcons pris til et moderne sundhedscenter, men i 2020 stråler fire andre typer sundhedsbyggeri om kap. De fire nominerede er Aabenraa Akutsygehus, Hospice Vangen i Aalborg, Kræftrådgivningscenteret Livsrum Herlev, og Attendo Lærkevej Friplejehjem i Frederikssund.

Nohrcon har i over 10 år faciliteret en konstruktiv debat på konferencer og studieture om fremtidens hospitaler og plejeboliger, som har været med til at forme landets sundhedsbyggeri.

'Coronakrisen har mindet os alle om, hvor vigtigt det er med et veludrustet, men også velindrettet sundhedsvæsen. Og vi skylder alle dem, der har deres daglige gang på landets hospitaler, sygehuse og plejehjem m.m., at faciliteterne er endnu bedre gearet til lignende situationer fremadrettet - og at patienter, personale og pårørende får de bedst mulige rammer, uanset om der er tale om akutte, lindrende, rådgivende, eller plejekrævende behov,' lyder det i en pressemeddelelse fra Nohrcon.