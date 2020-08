Artiklen: Lær at bygge bivuak med Alene i Vildmarken-deltager

Arrangementet var oprindelig en del af Rejsestaldens Natur, klima- og miljøfestival, der skulle have løbet af stablen i maj.

På kurset gennemgås og trænes simple teknikker og metoder til opsætning af et primitivt ly.

Opsætning i skov og fjeld

Kurset er for dem, der ikke har den store erfaring med opsætning af et tarp. Man kommer til at arbejde med teknikker til opsætning i både skov, fjeld og flad mark.