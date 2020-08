LOF Frederikssund er klar til en ny sæson i dette efterår. Til spetmber er det 75 år siden at LOF blev skabt. Pressefoto Foto: MandicJovan/Mediteraneo - stock.adobe.com

LOF fejrer 75 års jubilæum med helt nye kurser

LOF i Frederikssund er klar med nye og gamle kurser samtidig med 75 års fødselsdag

Frederikssund LOF Frederikssund slår dørene op til den nye sæson med både de velkendte populære kurser og en vifte af helt nye kurser. Det gør de samtigig med, at det i år er 75 år siden, at LOF blev stiftet netop med det formål at give danskerne adgang til livslang læring og meningsfulde aktiviteter sammen med andre. Behovet for gode fællesskaber i den lokale aftenskole er stadíg stort, hvis man spørger aftenskolens deltagere, skriver LOF i en pressemeddelelse.

"Vi ved fra vores undervisere, men også fra henvendelser fra kursisterne selv, at vores aktiviteter og de stærke fællesskaber, som findes på LOF's hold, har været savnet i foråret under Corona-nedlukningen. De har savnet at mødes med de andre på holdet og glæder sig til igen at få den energi, som aftenskoleaktiviteten giver dem," siger skoleleder i LOF Frederikssund, Annette Sørensen.

LOF har nye kurser

Den nye sæson byder på et udbud af aktiviteter til voksne, der er forskellige steder i livet.

"Vi glæder os til at komme i gang med alle kurserne og de nye faglinjer som mennesker og personlig udvikling, Kurser i naturen og musik og sang. Vi har nye kurser inden for psykiatri, stress, guitar og sang, dansemotion, sund mad, yoga med særlige fokusområder og meget andet spændende til voksne i alle aldre. Og så er vi rigtig glade for også at fortsætte med de populære kurser fra sidste sæson og sige velkommen til både nye og "gamle" kursister og undervisere," fortsætter Annette Sørensen.

Venstres aftensskole Til september er det 75 år siden, LOF blev stiftet. De lukkede aktiviteter har været en stor kontrast til den livsglæde, energi og ånd, der normalt strømmer blandt undervisere og deltagere. Men i et historisk perspektiv kunne man næsten ikke tænke sig en mere passede måde at markere LOF's jubilæum på. For det var sådan, LOF blev til. Med en udsættelse, skriver LOF i en pressmeddelelse.

Venstre begyndte at arbejde med tankerne om et liberalt oplysningsforbund allerede i 1930erne. Man ville ikke stå tilbage for Socialdemokratiet, der allerede i 1924 stiftede AOF. Planerne med LOF blev dog officielt udskudt på grund af besættelsen. Man oprettede i stedet Dansk Studiekredsforening som dække for at omgå et tysk forbud mod politisk aktivitet. Her arbejdede liberale ildsjæle videre med planerne om et oplysningsforbund. Den første bestyrelse for LOF konstituerede sig 21. september 1945 med den daværende socialminister S. P. Larsen (V) som formand. Takket være den hemmelige indsats under krigen var LOF klar allerede i efteråret, der fulgte befrielsen.

LOF omdeler ikke trykt katalog, men man kan finde alle kurser og aktiviteter online på hjemmesiden, på Facebook-siden og i LOF's nyhedsbrev. LOF følger Sundhedsstyrelsens Corona-retningslinjer.