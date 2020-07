Kvinde til politiet: "Fremmed mand slog mig"

En 53-årig mandlig bilist fra Frederiksværk blev mandag klokken 11.50 standset af en politipatrulje og kontrolleret ved Højskolevej mellem Frederikssund og Slangerup. Her viste det sig, at manden var blevet frakendt kørekortet og befandt sig i frakendelsestiden, hvorfor han blev sigtet for dette.