Kvinde kørte ind i en lygtepæl

"Færdselsuheldet skete onsdag klokken 19.22, da en 62-årig kvindelig bilist fra Frederikssund måtte undvige en mat grå personbil, som kørte over for rødt, hvorved hun påkørte en lygtepæl på stedet. Føreren af bilen, som kørte over for rødt, kørte videre fra stedet uden at give sig til kende. Der skete ved uheldet ikke umiddelbart nogen personskade," oplyser Nordsjællands Politi.