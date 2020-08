Retssagen mod en 30-årig mand fra Slangerup løber over tre dage. Han er tiltalt for grov vold og voldtægt begået i ekskærestens bolig i Slangerup. Der falder dom i sagen torsdag. Foto: Arkiv

Kvinde fik barn med sin gerningsmand: Ekskæreste tiltalt for grov vold

En 30-årig mand fra Slangerup var tirsdag på anklagebænken i en sag om grov vold og voldtægt begået i ekskærestens bolig i Slangerup

Lokalavisen Frederikssund - 19. august 2020 kl. 14:19 Af Birgitte Masson

Det var et kæresteforhold mellem et yngre par fra Slangerup, præget af endeløse skænderier, grove trusler og vold, som mandag den 4. maj endte i grov vold og voldtægt, mens parrets lille datter lå og sov.

Det forklarede kvinden i retten i Hillerød tirsdag, hvor hendes ekskæreste var tiltalt for en række forhold, som havde fundet sted i perioden fra den 10. september 2018 til den 4. maj 2020.

Tiltalte sad på anklagebænken, da anklageskriftet blev læst op:

Vold, trusler om vold, legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter, og voldtægt var, hvad tiltalen lød på.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden den 7. maj 2020, og han blev derfor ledsaget af to betjente under afhøringen i retten.

Mobilopkald afspillet i retten Her afspillede anklager Caroline Sophia Tarrow seks lydoptagelser fra mobilsamtaler mellem parret. Imens sad tiltalte med foroverbøjet hoved, og en højre fod han ikke kunne holde i ro, og som tydeligt indikerede at adrenalinen kørte rundt i kroppen på ham:

"Jeg har ringet til dig over 40 gange. Du kommer hjem nu," lød tiltaltes ophidsede stemme fra mobiloptagelsen. Forurettede siger roligt:

"Jeg kan ikke komme hjem med mine børn, når du er sådan her. Jeg forstår ikke, vi ikke kan snakke stille og roligt," siger hun, mens man kan høre barnestemmer i baggrunden.

Tiltalte råber: "Du får en fucking kniv i sækken. Jeg kommer og sørger for, at vores barn ligger på jorden. Du leger med dit fucking liv. Du kommer hjem nu, ellers går det galt."

Anklager Caroline Sophia Tarrow sætter afspilningen på pause. Hun går hen til tiltalte, der ikke kan holde tårene tilbage. Han sidder med foroverbøjet hovet. Højre fod er stadig urolig.

Hun rækker ham en pakke kleenex. Afspilningen starter igen:

"Jeg slår dig ihjel og fucking parterer dig. Jeg sprætter din mave op. Jeg sætter ild til dine forældres hus, mens de sover." Han råber i røret til tiltalte, der på daværende tidspunkt er omkring halvvejs i sin graviditet med deres fælles barn. Igen er kvindens stemme rolig:

"Jeg synes, du skal tage hjem til nogen, som kan tage sig af dig."

Tiltalte slutter samtalen ved med desperat stemme at skrige:

"Jeg bliver rigtig syg, hvis du ikke er hjemme klokken fem. Farvel, du bliver slået ihjel."

Anklager spørger tiltalte, om det er hans stemme, man kan høre på de forskellige lydoptagelser.

"Det er mig, det kan jeg ikke løbe fra," svarer han.

Låser sig selv ind Ifølge kvindens forklaring i retten kulminerede det hele den 4. maj. Kvinden fortalte, at hun den 3. maj havde sendt en sms til tiltalte, hvor hun fortalte, at hun havde fået følelser for en anden mand.

'Jeg magter ikke mere lort og drama imellem os. Jeg ønsker ikke mere at være boksepude for dine humørsvingninger,' stod der blandt andet.

Ifølge kvinden tog tiltalte derfor hjem til hendes bopæl, som han, ifølge kvinden, stadig havde nøgle til.

"Han låser sig ind, og får mig ud på toilettet," forklarer hun og fortsætter:

"Her forsøger han at tage kvælertag på mig, men han får ikke rigtig fat, fordi jeg når at parere. Så tager han fat i mit hår, og banker mit hoved hen imod væggen flere gange, men han stopper, lige inden jeg rammer den. Det var en magtdemonstration, for at få mig til at sige, hvem det var, jeg så," fortæller kvinden.

Ligesom hendes ekskæreste er hun også tydeligt påvirket, da hun afgiver vidneforklaring. Forinden har hun bedt om at få ekskæresten ført ud af retslokalet. Hun fortæller, at hun vil være alt for påvirket af hans tilstedeværelse. Dommer Kristian Lind Jensen bestemmer, at tiltalte kan føres ud i lytterummet, hvor han kan høre, hvad der bliver sagt inde i retslokalet.

Kvinden fortsætter:

"Han går ud fra toilettet, og kommer tilbage med en køkkenkniv. Han rammer mig let, men uden at der sker noget i første omgang. Så kommer han til at ramme mig på albuen, så det bløder. Han siger undskyld, og tørrer blodet væk."

Kvinden fortæller, at hun sætter sig på hug i brusekabinen.

"Her skifter han sind igen. Så jeg føler, at jeg bliver nødt til at føje ham og siger, at der ikke er en anden mand."

Ifølge kvinden har det den ønskede effekt. For det får tiltalte til at falde ned. Ifølge kvinden siger han, at han skal sove hos hende, og at de skal have sex.

Melder ham til politiet Kvinden fortæller, at det er i dette øjeblik, hun beslutter sig for at melde ham til politiet. Hun fortæller, at hun tidligere har anmeldt ekskærestens trusler og vold, men ikke følt politiet har taget hende alvorligt.

"Jeg har tidligere gået til politiet. En af gangene med vores nyfødte datter på armen. Jeg havde hans dødstrusler på skrift, men politiet sagde, at jeg skulle bede ham om at udlevere nøglen til min bolig. Andet skete der ikke. Og jeg vidste, at hvis jeg gjorde det, ville jeg puste til ilden. Det ville gøre ham endnu mere sur."

Kvinden tilføjer, at hun flere gange havde forsøgt at komme væk fra ham. Men ekskæresten var ikke til at slippe væk fra.

"Jeg var blevet vant til at høre trusler om, at jeg skulle dø. Jeg tror, jeg var blevet immun over for det," fortæller kvinden, der næste morgen anmeldte ekskæresten for grov vold og voldtægt.

Ifølge hendes forklaring fandt voldtægten sted den 4. maj om aftenen mellem klokken 21 og 23.

Sagen løber over tre dage, da man stadig mangler at afhøre vidner, samt høre forsvarer Jan Aarups og anklager Caroline Sophia Tarrows procedure. Der falder dom i sagen torsdag.