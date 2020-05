Arkivfoto: Sjællandske Medier

Kulhuse Kro: vi åbner ikke på mandag

Lokalavisen Frederikssund - 12. maj 2020 kl. 05:58 Af Anne Lønstrup

Kulhuse "Vi lukker ikke op på mandag. Vi har brug for at få at vide, hvad vi må og ikke må i forbindelse med at have spisende gæster på kroen. Så vi afventer retningslinjerne, før vi overhovedet vil tænke på, hvordan vi åbner igen. Som udgangspunkt bliver det først 1. juni," siger Tino Stott, der har været ejer af Kulhuse Kro siden 1987.

Han har i løbet af corona-krisen måttet fortælle det personale, der var hyret til sommersæsonen, at de måske ikke skulle regne med arbejde.

"Så vi skal til at undersøge, om de overhovedet er interesseret i arbejde, eller om de har fundet på noget andet. Vi ved heller ikke, hvor mange, vi skal bruge, for det kommer an på, hvor mange gæster, vi må tage ind," siger han.

Han skal også have styr på, hvad han kan få af råvarer, så der kan laves et menukort, som ikke skal ændres fra uge til uge, alt efter hvad der nu kan leveres af råvarer.

"Men som det gamle ord siger, så er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Vi har fået rigtig god gang i vores take away her under coronakrisen, og det var noget, vi ikke havde prøvet før," siger Tino Stott.