Lokale håndværkere skal tilgodeses, når vedligeholdelses- og anlægsarbejderne skal gennemføres, lyder det fra udvalgsformand Tina Tving Stauning (S) Foto: Lars Dalby Nielsen

Kommunen sætter turbo på anlæg og håndværksarbejde

Fremrykkede anlægsopgaver skal give lokale virksomheder en håndsrækning

Lokalavisen Frederikssund - 26. marts 2020

Et enigt Teknisk Udvalg sætter ekstra fart i opgaver indenfor vedligeholdelsesarbejde for at hjælpe lokale virksomheder

Nu skal en lang række vedligeholdelsesopgaver i kommunen sættes i værk.

Den beslutning har et enigt Teknisk Udvalg truffet på et møde onsdag, og dermed hjælper Frederikssund Kommune med til at holde det lokale erhvervsliv i gang midt i en krisetid, hvor store dele af samfundet er lukket ned på grund af Covid-19.

"Vi vil rigtig gerne have sat gang i kommunens vedligeholdelses- og anlægsopgaver hurtigst muligt. Listen med små og større ting, som skal udbedres, er lang. Derfor har vi nu frigivet yderligere 17 mio. kroner fra anlægsmidlerne til brug for vedligeholdelse. Samtidig beder vi forvaltningen om at sætte turbo på sagsbehandlingen, så vi kan få sat nogle gode, lokale håndværkere i gang med opgaverne," siger formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A).

Hun understreger, at politikerne vil have sat gang i opgaverne så hurtigt som muligt.

"Vi ønsker at få speedet op på processen, så administrationen arbejder så hurtigt de kan på at sætte vedligeholdelsesarbejde i gang så hurtigt, som det kan lade sige gøre," siger hun.

Enige i beslutning

Ifølge Tina Tving Stauning spænder de prioriterede opgaver over både små og store istandsættelser af kommunens bygninger. Det kan f.eks. dreje sig om alt fra en ny trappe til Færgegården til renovering af Frederikssundhallen.

"Nogle er lige til højrebenet, mens andre måske skal brækkes op i flere mindre dele. Vores opfordring går på, at vi skal gå i gang hurtigst muligt, og at vi skal bruge vores gode, lokale håndværkere. Vi er nødt til at hjælpe os selv og hinanden i denne tid," siger hun.

Netop nu, hvor f.eks. skolerne står tomme, er det ifølge Tina Tving Stauning oplagt at rykke ind i bygninger, der alligevel ikke er i brug, og hun fremhæver, at alle partier står bag opfordringen.

"Jeg er rigtig glad for, at et enigt Teknisk Udvalg står bag denne beslutning om at sætte turbo på kommunens vedligeholdelsesarbejder. Jeg tror og håber, at det vil gøre en forskel," siger hun.