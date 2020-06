Send til din ven. X Artiklen: Kommune ville have Vinge-nedslag: Nu betaler de Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune ville have Vinge-nedslag: Nu betaler de

Lokalavisen Frederikssund - 25. juni 2020 kl. 13:05 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Frederikssund kommune mente - og fortsat mener - at der er fejl og manglende kvalitet i en del af arbejdet på Deltavej og Deltabroen i Vinge, har man indgået forlig med entreprenøren Per Aasleff til en samlet værdi af 3,5 millioner kroner.

Det fremgår forhandlingsprotokollen for et lukket punkt på maj måneds byrådsmøde, hvor byrådet indvilgede i at løse det næsten fire år gamle udestående med et forlig.

"Alternativet hertil er, at sagen fortsætter i Voldgiftsretten med deraf følgende ekstraomkostninger til advokatbistand mv. og uden garanti for, at Frederikssund Kommune får medhold i sine påstande," hedder det i sagsfremstillingen.

Påpegede fejl og mangler

Mens Vinge-ambitionerne -optimismen i 2016 var større end på noget andet tidspunkt påpegede Frederikssund Kommune 'manglende kvalitet' i brostensbelægningerne på Deltavej.

Det fik Frederikssund kommune til at tilbageholde et større beløb, ligesom der opstod uenighed om 'mange af Per Aarsleffs ekstrakrav, som var udokumenterede. Herudover var der uenighed om afregningen af et stort byggepladsstop forårsaget af projekteringen af Deltabroen pga. manglende bæreevne af underbunden.'

Aasleff havde forud for forliget indgivet en klage til Voldgiftnævnet, og i slutningen af marts sendte Kammeradvokaten, der er Fredeirkssund kommunes advokat, et forligsforslag, som begge partner har tiltrådt.

rliget indebærer, at Aarsleff giver Frederikssund kommune et prisnedslag på 250.00 kroner, og at Rambøl - der stod for projekteringen - betaler et tilsvarende beløb til kommunen.

Til gengæld betaler Frederikssund Kommune Aarsleff 3,75 millioner kroner for arbejdet og for ekstrakravene - heraf er næsten 900.000 kroner påløbne renter.

Endvidere har Frederikssund Kommune haft udgifter til advokat og voldgiftnævn på cirka 100.000 kroner.

Med tilbagebetalingen fra Rambøll samt Rambølls andel af syns- og skøn-vurderingerne, lander kommunens samlede udgifter i sagen på 3.5 millioner kroner.