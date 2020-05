Se billedserie Projektleder Heidi spjellerup-Nielsen tv og hygiejnesygeplejeske Anita Rasmussen har travlt med at pakke værnemidlerne. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Kommune var ude i god tid - løb ikke tør for værnemidler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune var ude i god tid - løb ikke tør for værnemidler

Hygiejnesygeplejeske Anita Rasmussen er både glad og stolt over den måde, hvorpå Frederikssund Kommune håndterede situationen, da Covid-19 ramte

Lokalavisen Frederikssund - 12. maj 2020 kl. 12:36 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

A.P Møller havde et motto; 'Med rettidig omhu', der blandt andet betyder, at man skal være forberedt.

Det var tilfældet i Frederikssund Kommune tilbage i januar, for før hele Danmark lukkede ned, havde hygiejnesygeplejeske Anita Rasmussen forudset en situation, som kunne ende med at blive fatal for mange ældre og svækkede borgere.

"Jeg har været hygiejnesygeplejeske i 13 år. Før jeg kom her til Frederikssund var jeg ansat i Region Sjælland. Da vi havde Svineinfluenza, oplevede jeg, hvordan alle værnemidler hurtigt blev udsolgt. Så allerede i januar, da jeg så tegn på, hvor det bar hen ad, skrev jeg rundt i hele området om, at de skulle sørge for at fylde depoterne op. Nogle lyttede. Blandt andet døgnplejen som bestilte tre paller med værnemidler. Lederen var ved at dåne, men har siden takket os," fortæller Anita Rasmussen.

Hun er både glad og stolt over, hvordan man i Frederikssund Kommune har håndteret situationen med Covid-19, for på intet tidspunkt har man været løbet tør for værnemidler.

"Vi har faktisk klaret det rigtig godt her i Frederikssund Kommune. Vi har gennem krisen hele tiden forsøgt at skaffe et overblik, så alle ansatte har haft relevante værnemidler, når de skulle ud til syge og smittede. Vi har været knivskarpe til at prioritere, omfordele og overvåge alle omsorgscentre, døgnpleje, rehabilitering, tandplejen og ikke mindst det nyoprettede, midlertidige Covid-afsnit på Tolleruphøj som har haft førsteprioritet. Tre gange ugentligt har alle skulle indsende tal på, hvad de havde liggende," fortæller Anita Rasmussen og tilføjer:

"Servicekorpset har gjort et kæmpe arbejde med at håndtere de praktiske foranstaltninger. Senest har de været ude og sætte udendørs vandhaner op i institutionerne."

Anita Rasmussen lægger dog ikke skjul på, at selv om de på intet tidspunkt har manglet værnemidler, så har de manglet noget andet:

"Vi har manglet hænder og køretøjer. Det her er en ny situation for os og en meget stor opgave. Da det hele skulle åbne, havde vi 60 dagplejere, 38 daginstitutioner og 13 skolematrikler, som i løbet af en nat skulle have alt ud. Så der er blevet knoklet. Vi er trætte, men det er dejligt at se, at det fungerer, og noget, der også har hjulpet os igennem er, at der er gode kræfter i kommunen som hjælper og støtter." Anita Rasmussen uddyber og fortæller, at to store, lokale virksomheder helt uventet tilbød at donere værnemidler.

Frivillige hjælper til I starten af april satte myndighederne leverancen af værnemidler i system, så alle landets kommuner kunne modtage forsyninger fra det fælleskommunale lager i Århus.

Herefter er værnemidlerne ankommet systematisk til kælderen under rådhuset i Frederikssund, hvor Anita Rasmussen og projektleder Heidi Spjellerup-Nielsen sørger for at fordele dem til omsorgscentre, døgnpleje og de mange dagplejere, daginstitutioner og skoler rundt om i kommunen.

"Egentlig sidder jeg i afdelingen for politik og jura, og arbejder med tværgående, strategisk projektledelse, men nu er jeg blevet en del af det her, hvor jeg får brugt mine varme hænder. Det er virkelig rart at kunne træde til på denne måde, pludselig bliver det hele meget mere konkret," siger Heidi Spjellerup-Nielsen, som i denne tid altså ikke bare har skiftet arbejdsopgaverne ud, men også sit lyse kontor på rådhuset.

For i disse dage foregår arbejdet primært nede i den mørke kælder under rådhuset, hvor hun sammen med Anita Rasmussen pakker værnemidlerne, så det kan bringes ud i kommunen.

"Vi er så heldige, at det Frivillige Beredskab fra Frederiksborg Brand og Redning sørger for at køre det ud til de forskellige institutioner," siger Heidi Spjellerup-Nielsen.

Denne formiddag er det Josephine Hvidt Jensen og Bent Kirt Hansen, fra det Frivillige Beredskab, som har påtaget sig opgaven. Sammen skal de rundt til omkring 30 steder i kommunen, som skal have fyldt lageret op med værnemidler.

"Beredskabet stiller med en - til to biler, så vi kan køre ud hver mandag og tordag," fortæller Josephine Hvidt Jensen, der normalt arbejder som fitness-instruktør i Fitness World. Nu er centrene lukket midlertidigt, og det giver tid til, at hun kan hjælpe til i det Frivillige Beredskab.

"Vi stiller gerne op, uanset om det er at slukke brande, lægge watertubes eller køre ud med værnemidler," siger hendes kollega Bent Kirt Hansen.