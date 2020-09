Kommune opfordrer efter flere episoder med mistænkelig mand: Gå i skole to og to

Det oplyser Frederikssund Kommune på sin Facebook-side.

Siden den 10. september har medarbejdere ved flere dagtilbud i Frederikssund Kommune bemærket mænd, der har udvist en mistænkelig adfærd ved f.eks. at tilbyde børnene slik. Seneste episode fandt sted torsdag den 17. september ved Trekløverskolen afd. Marienlyst i Frederikssund.

Alle tilfælde er meldt til Nordsjællands Politi, som i øjeblikket efterforsker sagerne.

- Vi har politianmeldt sagerne, da vi finder, at der er tale om mistænkelig adfærd fra de pågældende mænds side, fortæller SSP og Exit-koordinator i Frederikssund Kommune, Jacob Holm Jørgensen og tilføjer:

- Grunden til, at vi nu informerer offentligheden om disse episoder, er, at sager som disse naturligvis kan føre til en vis utryghed både blandt forældre og børn. Jeg vil derfor opfordre forældre til at tage en snak med deres børn om, hvordan man bør forholde sig, hvis man f.eks. bliver tilbudt slik af en fremmed. Samtidig kan det være med til at give større tryghed, hvis børn følges i skole to og to, siger Jacob Holm Jørgensen.

Frederikssund Kommune er i tæt dialog med Nordsjællands Politi, og forældre eller børn, der ser eller oplever noget mistænkeligt, opfordres til at kontakte Nordsjællands Politi på tlf. 114.