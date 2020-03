Kommune øger Corona-beredskab

Undlad besøg

Samtidig kan borgere opleve, at de ved indgangsdøren til f.eks. et omsorgscenter møder en besked om at undlade besøg på stedet, hvis man for nylig har rejst i områder med høj risiko for coronasmitte. Generelt anbefales det at undlade at besøge sygehuse eller institutioner, hvor der bor ældre eller syge borgere, hvis man for nylig har rejst i et område med høj risiko for coronasmitte.