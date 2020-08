Send til din ven. X Artiklen: Kommune i partnerskab om bekæmpelse af partnervold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune i partnerskab om bekæmpelse af partnervold

Et nyt partnerskab skal gøre Frederikssund Kommune bedre til at opspore og hjælpe kvinder og børn, der lever i voldelige forhold.

13. august 2020

Frederikssund Kommune har indgået et partnerskab med Nordsjællands Politi og Danner om forebyggelse og bekæmpelse af partnervold. Danner er en privat organisation, der tilbyder rådgivning og krisecenterophold for kvinder og børn, der har været udsat for vold. Partnerskabet vil fokusere på uddannelse og træning i at opspore partnervold og yde den rette støtte til voldsudsatte partnere og deres børn.

Formand for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune, Morten Skovgaard (V), udtaler:

"For mange lever i voldelige parforhold, hvad enten der er tale om fysisk eller psykisk vold. Jo tidligere og mere professionelt vi som offentlig myndighed kan finde og hjælpe ofrene, desto bedre. Det kræver en specialiseret viden og et nært samarbejde, hvor vi arbejder på tværs af kommune, politi og civilsamfund, så vi kan give den bedst mulige hjælp, uanset hvor i kommunen, vi møder de voldsudsatte."

5 procent udsat for partnervold

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd vurderer, at ca. 5 % af danske kvinder har været udsat for partnervold (fx fysisk, psykisk eller økonomisk) indenfor det seneste år. Det betyder, at over 600 kvinder kan være udsat for partnervold i Frederikssund Kommune. I 2019 var der 35 anmeldelser om partnervold i Frederikssund Kommune.

"Vi skal gøre det nemmere at få hjælp. Hvis man lever i et parforhold, hvor grænserne langsomt bliver skubbet, bliver det en spiral, som er svær at kæmpe sig ud af. Jo mere vi som myndighed kan gøre for at hjælpe tidligt, desto bedre. Men at se de situationer udefra kræver netop træning og viden og dette partnerskab kan hjælpe os til at blive skarpere. I Frederikssund Kommune er det vores Center for Familie og Rådgivning, der koordinerer dette partnerskab, men opkvalificering kan være relevant for alle, der er i en position til at opspore partnervold, uanset hvor i kommunen de arbejder," fortæller Morten Skovgaard

Partnerskabet starter i december 2020 og vil vare frem til udgangen af 2023. pressemeddelelse